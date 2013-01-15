Москву завалит снегом в ближайшее время

Во вторник в Москве будет не ниже 8 градусов мороза, в Подмосковье - минус 5-10 градусов. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру немного понизится и составит 751 миллиметр ртутного столба. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег.

Многодневный снегопад начнется в Москве со среды. Ожидается, что до конца текущей недели выпадет до 15-20 сантиметров осадков, сообщил сегодня заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Московские коммунальщики в преддверии непогоды переходят на усиленный режим работы. Уже сегодня началась "упреждающая" обработка тротуаров, подходов и подъездов к станциям метро, остановок общественного транспорта. Пётр Бирюков заверил, что коммунальные службы столицы с снегопаду готовы, передают "Вести".

До начала снегопада также будет произведена чистка водоприемных решеток, проверена готовность снегосплавных пунктов к приему больших партий снега с улиц российской столицы.

"АН" писали, что с конца ноября 2012 года с московских улиц на снегоплавильные пункты уже вывезено около 2 миллионов кубометров снега.