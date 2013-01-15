В Японии нарушено авиа- и ж/д сообщение, закрыты автомагистрали. ВИДЕО

В Японии аномальный снегопад, продолжающийся с выходных привел к транспортному коллапсу. Почти 3,5 тысячи человек провели эту ночь в залах ожидания токийского международного аэропорта Нарита.

Они не смогли совершить пересадку на отложенные внутренние рейсы. Их отменено более 400. Международный аэропорт работает с перебоями. Там не успевают чистить взлётно-посадочные полосы.

Поезда также ходят нерегулярно. Многие линии остановлены. В понедельник из-за этого не смогли вовремя прибыть к месту назначения более 800 тыс. человек.

Хаос царит и на автодорогах: крупные развязки и главная токийская скоростная магистраль временно закрыты. За сутки зафиксированы десятки аварий. По подсчетам печати, в результате дорожных происшествий и падений на скользких улицах в понедельник получили различные ранения и ушибы более 360 человек.

Всего с начала снегопада на востоке Японии погиб 1 и пострадали порядка 900 человек.

Сегодня погода пришла в норму, но хаос на транспортных линиях японской столицы продолжается. В то же время начали нормально работать пассажирские паромы в зоне Токио, а также основные линии железных дорог.