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Холода в Хабаровском крае не дают покоя жителям и специалистам

15 января 2013, 11:44 [«Аргументы Недели. Хабаровск», Михаил Анисимов, Хабаровск ]

Холода в Хабаровском крае не дают покоя жителям и специалистам
Фото с сайта www.markiza-spb.ru

Режим повышенной готовности на время холодов введен губернатором Хабаровского края в связи с аномальными температурами на большей части территории региона. Как сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-центре краевого правительства, главам районов дано указание – быть готовыми к нештатным ситуациям. А контроль за ситуацией будут вести министерства ЖКХ и здравоохранения.

По информации синоптиков, аномальные холода, скорее всего, сохранятся до конца января. Жителям края спасатели советуют отказаться от длительных прогулок и поездок на личном автотранспорте и соблюдать меры безопасного поведения в морозы. Для тех же, чья работа связана с дальними переездами, на междугородних трассах развернуты пункты обогрева. В них дежурят сотрудники МЧС и медики. Причем это не только стационарные, но и мобильные точки. Если будет нужно, путников обогреют и окажут первую медицинскую помощь. Также специалисты готовы развернуть подвижные пункты заправки автомашин.

А на базах стационарных пунктов питания  - кафе, столовых, закусочных, расположенных вдоль трасс, автолюбителям и пассажирам предоставят телефон для обращения за помощью, зарядное устройство для автомобиля. Всего на территории края организовано 36 стационарных пунктов обогрева. По информации синоптиков, аномальные холода, скорее всего, сохранятся до конца января. Так, сегодня утром в Хабаровске термометры показали минус 30 градусов, днем ненамного теплее – минус 22. А в северных районах морозы еще крепче, в некоторых местах ночью доходит до минус 45. Впрочем, синоптики не считают такие холода чем-то необычным – для Хабаровского края такой мороз в середине января вполне нормальное явление. А вот продолжительность столь холодной погоды действительно является аномальным явлением.

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