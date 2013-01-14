На Москву надвигаются крещенские морозы

В понедельник в Гидрометеобюро Москвы и области сообщают, что сейчас на территории региона преобладает по-зимнему комфортная погода, однако уже к концу рабочей недели новый циклон принесет снегопады и метели, а затем придут и крещенские морозы.

Влияние нового циклона мы почувствуем уже во вторник вечером. Погода станет неустойчивой: будут частые и быстрые колебания атмосферного давления, частая смена скорости и направления ветра, значительные контрасты температуры, ожидаются сильные осадки и гололед.

По данным синоптиков, сильный снег пройдет в Тверской, Смоленской, Московской, Владимирской, Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской и Орловской областях. В ночь на вторник в областях ЦФО температура понизится до минус 9-16 градусов, местами при прояснениях до минус 20. Днем ожидается от 7 до 14 градусов мороза. А в южных областях округа ожидается мокрый снег, в Курской, Белгородской, Воронежской областях днем 16 и 17 января - снег с дождем. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

В среду в центре и на севере округа морозы ослабеют: ночью ожидается минус 9-16 градусов, на юге до минус 2-5. Днем термометры покажут от 4 до 11 градусов мороза, а на юге - оттепели, там будет от минус 1 до плюс 3.

В четверг ожидается смена погоды. В южных областях повышение температуры приостановится, а в центре и на севере подует восточный и северо-восточный ветер.

В пятницу придет скандинавский антициклон, температура ночью понизится до минус 10-17 градусов, на северо-востоке - до минус 22. Днем будет не выше 8-15 градусов мороза. Местами еще пройдет небольшой снег.

В субботу похолодание продолжится: ночью мороз окрепнет до минус 14-21 градуса, на северо-востоке до минус 26. Днем будет 10-17 мороза.

В воскресенье погоду в ЦФО будет определять новый циклон, который принесет снег и небольшое ослабление морозов.

В Москве и области в среду ночью начнется снегопад, а днем зона осадков накроет всю территорию области, усилится юго-восточный ветер, на дорогах - заносы.

В четверг на столичный регион распространится холодный атмосферный фронт и принесет с собой понижение температуры, метели продолжатся, местами выпадет до 20 мм осадков. Интенсивный снегопад будет сопровождаться порывами ветра до 15 м/с. Температура воздуха в эти дни ожидается от минус 7 до минус 12 градусов.

В пятницу метели прекратятся, а морозы окрепнут. Ночью в столице и области ожидается до минус 12-17 градусов, а днем - минус 10-15 ниже нуля.

В Крещенскую ночь ожидается от 17 до 22 градусов мороза, днем - минус 11-16.

Новая волна холода ожидается в конце января, по предварительным прогнозам синоптиков, не исключены и 30-градусные морозы.