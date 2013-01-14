В Москве и Московской области к концу недели похолодает

В Москве и области к концу недели похолодает, в течение недели ночные температуры воздуха ожидаются от - 10 до - 12 градусов, к концу рабочей недели, ближе к Крещенью, возможно, похолодает до - 18 градусов.

Ожидается в дневные часы температура воздуха 8-9 градусов, ближе к выходным несколько похолодает, до 11-13 градусов мороза.

Синоптики отмечают, что в среду-четверг ожидаются обильные снегопады с порывами ветра до 15 метров в секунду.