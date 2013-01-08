Из-за снегопада ростовчане собираются идти завтра на работу пешком

Главное управление МЧС России по Ростовской области объявило в регионе штормовое предупреждение. Представители ведомства призывают жителей Дона быть предельно внимательными и осторожными, и воздержаться от поездок на личных автомобилях.

Как сообщили «АН-онлайн» в ГУ МЧС РФ по РО: «По данным Департамента Росгидромета по ЮФО и СКФО (СК ГМЦ), в период с 7 по 9 января 2013 г на территории Ростовской области ожидаются сильные осадки, туман, гололёд, налипание мокрого снега, ветер 13-18 м/с. 8 января 2013 года местами в Ростовской области, в том числе в г. Ростове-на-Дону, ожидается сильное налипание мокрого снега.

В связи с этим весьма сильна вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом воздушных линий связи и электропередач, повреждением слабоукреплённых конструкций, повалом ветвей деревьев, нарушением работы дорожных и коммунальных служб, нарушением систем жизнеобеспечения населения, увеличением количества дорожно-транспортных происшествий, увеличением травматизма среди населения».

По информации пресс-службы мэрии, сегодня днём на уборке снега в Ростове-на-Дону были задействованы около ста единиц спецтехники. В том числе: 45 комбинированных дорожных машин (КДМ), 6 грейдеров, 20 самосвалов и 11 погрузчиков. Кроме муниципальной техники, для уборки улиц от снега привлекаются также машины сторонних (частных) организаций.

Интернет-сервис «Яндекс. Пробки» сегодня показывает для Ростова 5 баллов, и сообщает, что в городе «движение плотное». Пока ситуация с уборкой снега идёт в обычном, не авральном режиме. За сутки из Ростова было вывезено несколько сотен тонн снега. Но что будет завтра, в первый рабочий день после длинных новогодних праздников, когда снегопад продолжится, а машин в городе станет не просто больше, а намного больше, сказать сложно.

Хотя многие ростовчане загодя готовятся к транспортному коллапсу, наподобие тех, которые парализовали город в середине, а затем и конце декабря. Судя по многочисленным комментариям в социальных сетях, многие ростовчане собираются завтра добираться на работу пешком.