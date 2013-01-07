С сегодняшнего дня в Москву и столичный регион возвращаются морозы, которые будут только крепчать, а в предстоящую ночь столбики термометров опустятся до минус 15 градусов. Об этом 7 декабря сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в понедельник в Москве и области будет облачно, местами пройдет небольшой снег. В столице температура воздуха понизится до минус 6-8 градусов, в Подмосковье будет от 6 до 11 градусов. Усилится северо-восточный ветер до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Предстоящей ночью в Москве столбики термометров опустятся до минус 11-15 градусов, а в Подмосковье - от 10 до 15 градусов. В последний праздничный день в столице ожидается до 8-10 градусов мороза, в Подмосковье - от 7 до 12 градусов мороза. Местами возможен небольшой снег.