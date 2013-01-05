МЧС экстренно предупреждает о лавиноопасности в Сочи
5 января 2013, 18:37 [ «Аргументы Недели. Сочи» ]
По сведениям краевого Гидрометцентра 6 января в горах Большого Сочи лавиноопасно. Об этом в субботу в экстренном предупреждении сообщает кубанский главк МЧС России и просит в случае происшествия звонить с мобильных телефонов по номеру "010".
Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с обрывом воздушных линий связи и электропередач, а также с выходом из строя объектов жизнеобеспечения. Кроме того, возможно будут перекрыты автомобильные дороги, мосты, тоннели.
В связи с этим спасатели прогнозируют на завтра затруднения в работе транспорта, увеличение ДТП.
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует населению и гостям края воздержаться от выхода в горы в лавиноопасный период.