МЧС экстренно предупреждает о лавиноопасности в Сочи

По сведениям краевого Гидрометцентра 6 января в горах Большого Сочи лавиноопасно. Об этом в субботу в экстренном предупреждении сообщает кубанский главк МЧС России и просит в случае происшествия звонить с мобильных телефонов по номеру "010".

Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с обрывом воздушных линий связи и электропередач, а также с выходом из строя объектов жизнеобеспечения. Кроме того, возможно будут перекрыты автомобильные дороги, мосты, тоннели.

В связи с этим спасатели прогнозируют на завтра затруднения в работе транспорта, увеличение ДТП.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует населению и гостям края воздержаться от выхода в горы в лавиноопасный период.