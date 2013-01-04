Столичный регион ожидает резкое похолодание

Гидрометцентр РФ сообщает в пятницу, что в столичном регионе сегодня ожидается мягкая погода с небольшим снегом и температурой воздуха близкой к нулю, но уже в предстоящие выходные в регион придет резкое похолодание.

По данным синоптиков, сегодня в Москве и Подмосковье ожидается небольшой снег. Днем столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье будет от минус 3 до плюс 2. Ветер северо-западный 2-7 мера в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

В ночь с пятницы на субботу начнет немного подмораживать. В Москве ночью температура воздуха опустится до минус 4-6 градусов, по области – до минус 4-9 градусов. Днем в субботу в столице будет от минус 3 до минус 5, по области – от 1 до 6 градусов мороза. Не исключен небольшой снег.

Резкое похолодание придет в столичный регион в воскресенье: столбики термометров опустятся до минус 17-ти, а местами — и ниже 20 градусов. Ночью температура может опуститься до минус 25-ти градусов.