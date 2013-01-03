Рождественская ночь в России будет морозной

В пятницу характер погоды существенно не изменится, но все же наметится тенденция на понижение температурного фона. В Центральный регион будет поступать более холодный воздух.

Начиная с субботы ЦФО будет находиться в глубокой тропосферной ложбине, ориентированной от Новой Земли на юг - юго-восток, что усилит приток холодных воздушных масс и понижение температурного фона в воскресенье до нормы.

В ночь на субботу на большей части округа температура понизится до минус 4 - минус 10, на севере местами до минус 13. Днем будет от 2 до 8 мороза. Более высокие показания термометров ожидаются на юго-востоке округа, в Воронежской области.

В воскресенье ночью мороз начнет усиливаться, и показания термометров опустятся до отметок 6 -13 ниже нуля, местами на севере до 16 мороза. Днем будет от минус 4 до минус 7 градусов на юго-востоке округа, до минус 9 - минус 12 в северных областях.

В начале новой недели, как раз в рождественскую ночь, ожидается дальнейшее усиление морозов, под утро температура понизится до минус 11 - минус 18, местами на севере до 23 мороза. Днем термометры покажут от минус 4 - минус 7 на юге округа до 10-14 мороза на севере.

Последующие двое суток тоже будут морозными. Ночами температура будет понижаться до минус 14 - минус 20 градусов, местами на севере при прояснениях до минус 25. Днем будет от минус 5 до минус 10 на юге до минус 10 - минус 15 на севере округа, сообщает ИТАР-ТАСС.