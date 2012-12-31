Наступающий Новый год принес в подарок Москве метели

В целом погода в Москве в новогоднюю ночь будет вполне комфортной: небольшой мороз от пяти до десяти градусов ниже нуля. Но в город пришли снегопад и метель. Из-за плохой видимости несколько рейсов не смогли приземлиться во Внуково, их отправили в аэропорт Домодедово.

В воздушную гавань перевозят и тех пассажиров, которые должны вылететь ранним утром, сообщает телеканал "Россия 24".

"АН" писали, что синоптики прогнозируют до четырех сантиметров снега. Ожидается, что 1 января в столице снова потеплеет.