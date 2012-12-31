Новогодняя ночь принесет на Камчатку шторм

На южные районы Камчатки в понедельник надвигается мощный ураган со стороны Японии. На полуострове объявлено штормовое предупреждение. Резкое ухудшение погодных условий произойдет уже в ближайшие часы.

1 января в первой половине ночи в Петропавловск-Камчатском ГО, местами в Елизовском и Усть-Большерецком районах, на автотрассах Петропавловск – Начики – Усть-Большерецк ожидаются сильный снег, метель, налипание мокрого снега на проводах. Ветер в Петропавловске-Камчатском, в Усть-Большерецком районе и на побережье Елизовского района-восточный 23-28 м/с, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.

На юге Елизовского и Усть-Большерецкого районов опасное явление-ветер восточный 43-48 м/с - ураган. Явления сохранятся до конца ночи и утром.

Во вторник днем в Усть–Камчатском, Мильковском районах ожидается местами сильный снег.

В первой половине новогодней ночи на юго-западном и юго-восточном побережьях ожидается ветер восточный юго-восточный, на юге полуострова восточный, северо-восточный 35-40 м/с, с порывами 45-48 м/с ураган, видимость 500 м, осадки.

Постепенное улучшение погоды, по прогнозам, ожидается 2 января наступающего года.