Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Метеоновости

Пасмурная и теплая погода ожидается в Москве

, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]

Облачная погода с прояснениями ожидается в пятницу в Москве и области, пройдет небольшой дождь, температура воздуха в столице 15-17 градусов, в Подмосковье будет от 13 до 18 тепла. Ветер будет дуть  юго-западный, западный со скоростью 4-9 метров в секунду.
 
В субботу также будет облачно, пройдет дождь.
ЕП

//картина дня

В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих…

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан