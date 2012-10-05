Пасмурная и теплая погода ожидается в Москве

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5 октября 2012, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]

Облачная погода с прояснениями ожидается в пятницу в Москве и области, пройдет небольшой дождь, температура воздуха в столице 15-17 градусов, в Подмосковье будет от 13 до 18 тепла. Ветер будет дуть юго-западный, западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

В субботу также будет облачно, пройдет дождь.