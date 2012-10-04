В Москве и области сохраняется теплая погода

//Метеоновости

4 октября 2012, 07:18 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве и области в четверг будет облачно, но сохранится теплая погода: в Москве воздух прогреется до 17-19 градусов, в Подмосковье ожидается от 15 до 20 градусов выше нуля, в ночь на пятницу не исключен небольшой дождь.

Днем в пятницу по-прежнему будет облачно, возможен небольшой дождь. В Москве ожидается 15-17 градусов тепла, в Подмосковье — от 13 до 18 градусов выше нуля, сообщают специалисты Росгидромета.