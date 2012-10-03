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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В Москву еще вернется "бабье лето", потеплеет

3 октября 2012, 09:05 [ «Аргументы Недели» ]

Дождь зарядил в Москве и Подмосковье. Но грустить не надо, "бабье лето" еще вернется в столичный регион. Синоптики пообещали, что в четверг, 4 октября, в Москве и области потеплеет.

Температура воздуха в столице поднимется до 17-19 градусов, в Подмосковье воздух прогреется — до плюс 15-20 градусов.

Сегодня в Москве, по данным Росгидромета, ожидается облачная, с прояснениями погода. Температура воздуха составит 14-16 градусов, в Подмосковье будет от 12 до 17 градусов тепла. С утра в некоторых районах столицы шел дождь. Возможны осадки и днем. Ветер южный со скоростью 4-9 метров в секунду.

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