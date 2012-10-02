Погода в Ялте установила температурный рекорд

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2 октября 2012, 18:49 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

Необычайно теплая погода стоит в Крыму этой осенью. 1 октября была зарегистрирована самая высокая температура для этого дня за всю историю метеонаблюдений в Ялте.

В этом году по погодным условиям сентябрь можно смело назвать четвертым месяцем лета. Собкор «Аргументов недели – Крым» в Ялте со ссылкой на украинский специалистов по погоде рассказал, что 1 октября 2012 года в Ялте была зафиксирована самая высокая температура для первого дня октября — +26,6 градусов. Температура морской воды в этот день прогрелась до отметки +22 градуса.

По данным ялтинских метеорологов, в этом году был побит предыдущий рекорд температуры для 1 октября. Он был зафиксирован в 1999 году, тогда столбики термометров поднялись до отметки +25,5 градусов.