МЧС: в Москве в воскресенье вечером ожидается усиление ветра

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"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
30 сентября 2012, 11:12 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Спасатели предупредили, что в Москве сегодня вечером ожидается сильный порывистый ветер. По данным столичного управления МЧС, порывы ветра в городе во второй половине дня местами могут достигать 17 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют жителям держаться как можно дальше от окон в помещении, плотно закрыть окна домов, не находиться вблизи деревьев и не парковать автомобили возле них.
При порывах ветра возможны повреждения линий электропередач, широкоформатных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждения автотранспорта, обрушение слабо укрепленных конструкций.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области