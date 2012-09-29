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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В ряде регионов России зафиксирована рекордно высокая температура

29 сентября 2012, 20:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта clubs.ya.ru
Фото с сайта clubs.ya.ru

Рекордно высокая температура для этого дня была зафиксирована накануне в ряде регионов центра европейской России, сообщает Гидрометцентр. Самым теплым за всю историю наблюдений вчерашний день стал в Брянске.

Там температура превысила отметку в 25, 5 градусов, перекрыв рекорд, установленный в 2007 году. В Москве температура накануне достигла 23,6 градуса. Это самая высокая температура с начала наблюдений на ней с 1948 года.

ЛБ

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