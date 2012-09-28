В Подмосковье шесть районов частично остались без света

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28 сентября 2012, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]

Шесть районов частично остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий: Ступинский, Наро-Фоминский, Рузский, Шаховской, Одинцовский и Волоколамский.

Сейчас в Москве и Подмосковье сильный ветер, местами ливень. По данным Гидрометцентра РФ, ветер может продержаться в регионе до утра субботы.

Работают аварийные бригады, энергоснабжение планируется восстановить в ближайшие два часа.

А в Москве штормовой ветер повалил деревья, что затруднило движение транспорта.



