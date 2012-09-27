Погода в Москве и регионе может поставить температурный рекорд

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27 сентября 2012, 08:10 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта dni.ru

По данным Росгидромета, в Москве и московском регионе погода может побить температурный рекорд, воздух прогреется до 20 градусов тепла и выше, осадков не ожидается, ветер юго-восточный, 4-9 м/с.

В ночь с четверга на пятницу в столице и области ожидается до плюс 12-14 градусов, ночью возможен небольшой дождь, ветер южный, до 10 м/с.

Днем в пятницу в мегаполисе и Подмосковье станет еще теплее, столичном регионе прогреется до 21 градуса, и также не исключены осадки.

Синоптики сообщают, что такая теплая погода не характерна для конца сентября.