Погода налаживается? Синоптики пообещали теплые деньки

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26 сентября 2012, 08:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта mota.ru

В Гидрометеобюро Москвы и Московской области сообщили, что в ближайшее время в столичном регионе потеплеет, со среды температура воздуха начнет повышаться, а к концу недели она может превысить 20-градусную отметку.

Сегодня днем в Москве воздух прогреется до 12-14 градусов, по области до 9-14 градусов, ожидается переменная облачность, но без осадков. Атмосферное давление будет расти, ветер северо-западный со скоростью до 8 м/с.

В четверг воздух в Москве прогреется уже до 18 градусов, но под утро не исключен туман со снижением видимости до 300-500 метров. В Подмосковье температура воздуха поднимется немного выше - до 20 градусов тепла. В пятницу также ожидается комфортная погода, будет тепло, осадков не ожидается.

А в предстоящие выходные температура воздуха в столичном регионе превысит 20-градусную отметку.