Погода в Москве будет холодной, пасмурной и дождливой

В понедельник в Росгидромете сообщили, что погода на предстоящей неделе в Москве и Подмосковье будет холодной, пасмурной и дождливой. Усилится северо-западный ветер до 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха в столице составит от 11 до 13 градусов тепла, а по области от 10 до 15 градусов. Атмосферное давление будет пониженным. Средняя суточная температура приблизится к обычной для сентября.

В ночь с понедельника на вторник будет облачно с прояснениями, временами - дождь. В Москве и Подмосковье столбики термометров покажут от 2 до 7 тепла. Днем во вторник будет 9-14 градусов выше нуля и снова дожди.