Метеорологи обещают - теплая погода еще вернется в Москву. Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в этом году необычайно длинное бабье лето, а в Центральном регионе оно может продлиться до начала октября.

По словам Романа Вильфанда, нынешняя погода "отстает" от климатической нормы примерно на месяц. К примеру, сегодняшняя погода соответствует нормам для середины августа. Однако уже в субботу погода немного изменится - температура останется довольно высокой, 17-19 градусов, но появятся облака, а во второй половине дня уже начнутся дожди.

В воскресенье температура снизится до 10-15 градусов и пойдут дожди.

В первые дни следующей недели погода продолжит ухудшаться. Днем температура воздуха составит 7-12 градусов, будет пасмурно с осадками.

К концу сентября ожидается вторая волна бабьего лета. Дать точный прогноз погоды на октябрь и ноябрь пока невозможно, но ожидается, что температура в эти месяцы будет нормальной или выше, а осадков выпадет немного, передает телеканал "Россия 24".