Бабье лето помашет ручкой столице в ближайшие выходные дни

В московском регионе в предстоящие выходные бабье лето сменится на осеннюю прохладу. По данным Гидрометцентра, эта рабочая неделя в столице завершится теплой погодой, но в выходные начнутся дожди.



В атлантико-европейском секторе атмосферы идет перестройка процессов, которая приведет в начале следующей недели к смене высотных воздушных потоков над столичным регионом - с южных на северные, передали Вести. Существенно похолодает - среднесуточная температура во вторник окажется ниже нормы на два градуса. Теплый антициклон продолжает уходить на восток.

Днем в пятницу к Московской области приблизится атмосферный фронт. Днем воздух еще успеет хорошо прогреться, но облачный покров станет более значительным, и в западных районах области пройдет небольшой дождь.