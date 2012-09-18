Редчайший огненный торнадо заглянул на съёмки к австралийскому режиссёру. ВИДЕО

В центральной части Австралии недалеко от города Алис-Спрингс попал в кадр на съёмочной площадке: буквально в 300 метрах пронесся огненный торнадо. 30-метровый столб пламени бушевал целых 40 минут.

Самое удивительное, что никаких предпосылок для образования даже обычного смерча в этот день не было - штиль и 25 градусов тепла, передает Первый канал. По словам специалистов, огненные торнадо появляются чрезвычайно редко и при этом невероятно опасны.