Над Приморьем тайфун «Самба» будет властвовать еще не менее суток, после чего набросится на Сахалин. Оперативное предупреждение о подходе тайфуна передано семи районам Сахалинской области.

Во Владивостоке за сутки выпала почти месячная норма осадков. Наиболее сильные дожди прошли в Лазовском, Ольгинском и Дальнегорском районах. Тайфун стал причиной схода еще оползней на трассе п. Новый - Де Фриз - Седанка - Патрокл, построенной к саммиту АТЭС.



Сильные осадки прошли в ночь на вторник также в Находке и Партизанске. Сейчас тайфун смещается на север, и в течение дня он еще будет оказывать влияние на северные районы Приморского края.



Мощный тайфун "Санба" сформировался 10 сентября у Филиппин. Тайфун стал 16-м в этом сезоне на северо-западе Тихого океана.



