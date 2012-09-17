Тайфун "Санба"(Sanba) добрался до российского Дальнего Востока и сейчас бушует в Приморском крае. В регионе идут дожди. По прогнозу синоптиков, осадки будут продолжаться до среды, 19 сентября.

"Санба", скорость ветра которого достигает 43 метров в секунду, ранее обрушился на южное побережье Южной Кореи. Десятки тысяч жителей Южной Кореи были вынуждены эвакуироваться.

Из-за тайфуна в стране отменены сотни рейсов на морских и воздушных пассажирских перевозках. По распоряжению властей отменили 208 авиарейсов и 130 - паромных.

"АН" сообщали, что во Владивостоке из-за оползня пришлось перекрыть участок трассы от аэропорта до острова Русский. Эту дорогу построили к саммиту АТЭС. В результате смещения скальных пород обрушилась подпорная бетонная стена магистрального газопровода "Сахалин-Хабаровск-Владивосток". Сама труба и дорожное полотно не пострадали. Но движение транспорта нарушено.

Ранее планировалось завершить все работы к 14:00 местного времени (07:00 мск). Но приступить к работам мешает тайфун "Санба".

В настоящее время движение по трассе поселок Новый — Де-Фриз — Седанка — Патрокл закрыто.

Власти Приморья уверяют, что дороги, построенные к саммиту АТЭС, не повреждены.