Власти Японии готовятся к удару тайфуна "Санба" по южным территориям страны. Как ожидается, "Санба" не уступит по мощности разрушительному тайфуну "Болавен", обрушившемуся на регион в августе.



Новый тайфун возник 10 сентября в районе Филиппин. "Санба" стал 16-м тайфуном в этом сезоне на северо-западе Тихого океана, передает РИА Новости. Как отмечает Национальное метеорологическое агентство Японии, тайфун находится в 260 километрах от административного центра острова Окинава.