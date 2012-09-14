В центре погоды "Фобос" сообщили в пятницу, что "бабье лето" продолжится и на следующей неделе - жителей Москвы и Подмосковья всю неделю будет радовать по-летнему теплая погода, а температура воздуха будет выше нормы на четыре-пять градусов.

По словам синоптика, хотя в предстоящие выходные погода испортится: пойдут дожди, подует северный ветер, а температура воздуха днем опустится до плюс 15-18 градусов, "уже в понедельник в европейской части России начнет формироваться антициклон. Будет сухо, солнечно, но в понедельник все еще прохладно - температура воздуха будет колебаться в районе плюс 17-18 градусов".

Во вторник температура воздуха начнет стремительно повышаться - днем воздух прогреется до 19-21 градусов тепла, а среда станет самым теплым днем недели - столбики термометров покажут плюс 21-24 градуса.

В четверг погода немного испортится, ожидаются дожди, однако будет по-прежнему тепло - около плюс 20-22 градусов.

В пятницу в Москве также пройдут дожди, похолодает до плюс 17 градусов, однако в выходные снова будет солнечно и тепло по-летнему.