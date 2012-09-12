У берегов Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0
12 сентября 2012, 08:23 [ «Аргументы Недели» ]
Землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано у берегов Курильских островов. Как отмечает Национальная геологическая служба США, подземные толчки были зафиксированы на глубине 47,9 километров.
Эпицентр произошедшего землетрясения располагался в Тихом океане в 259 км к востоку от Курильска. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало, передает РБК. При этом не объявлялось предупреждение о цунами.