У берегов Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано у берегов Курильских островов. Как отмечает Национальная геологическая служба США, подземные толчки были зафиксированы на глубине 47,9 километров.



Эпицентр произошедшего землетрясения располагался в Тихом океане в 259 км к востоку от Курильска. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало, передает РБК. При этом не объявлялось предупреждение о цунами.