Метеорологи рассказали о предстоящей суровой зиме

Метеорологи предупреждают, что предстоящая зима будет более суровой, чем предыдущие, а в некоторых регионах России в этом году рано установится аномально холодная температура. Об этом рассказал глава Росгидромета Александр Фролов.

По его словам, первыми почувствуют наступление холодов жители Якутии - зима в регион придет уже в октябре, а "период аномально холодной погоды будет продолжаться в этой части страны практически всю зиму вплоть до апреля".

По прогнозу Росгидромета, также в октябре значительно похолодает на севере Иркутской области, в Магаданской области и в центральной части Дальнего Востока. На большей части территории России в это время будет наблюдаться частая смена погоды, переход от холода к оттепели.

Ноябрь ожидается не очень благоприятным на большей части Европейской территории России - холода придут в Ленинградскую, Мурманскую область, Карелию, Южный и Северо-Кавказский федеральный округ. Последний осенний месяц будет ветреным и принесет большое количество осадков.

В Северо-Западном федеральном округе, на большей части Центрального, севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов температура ожидается ниже, чем в декабре прошлого года. Правда, чуть теплее обычного будет на Дальнем Востоке, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Александр Фролов рассказал, что "зима 2012-2013 годов будет достаточно холодной, ее особенностью будет частая смена погоды", но в целом температурный фон предполагается близким к обычному.

В январе на большей части территории России ожидается "нормальная русская зима,будет много циклонов, частых смен погоды, достаточное количество снега ", - отмечает синоптик.

Февраль будет холодным на большей части европейской территории России. Ожидаются снегопады, существенные отрицательные температуры. В Москве температура может опуститься ниже 20-25 градусов. В ряде регионов Сибири и на севере Урала в феврале температура будет выше нормы.

Приход весны в этих районах также будет необычайно холодным. Средняя температура воздуха ожидается ниже, чем в марте 2012 года.