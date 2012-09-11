В Москве и Подмосковье во вторник потеплеет

В Росгидромете во вторник сообщили, что в Москве и Подмосковье сегодня потеплеет, ожидается переменная облачность, но без осадков. В течение дня температура воздуха в городе поднимется до плюс 16-18 градусов, по области — до 19 градусов тепла.

Ветер западный и юго-западный, его скорость составит 2-7 м/с.

В ночь на среду характер погоды не изменится, ночные температуры в городе составят 8-10 градусов тепла, а в Подмосковье - 6-11 градусов выше нуля. Днем в среду в столичном регионе еще больше потеплеет - температура воздуха поднимется до плюс 21 градуса, а в Подмосковье будет теплее - до 22 градусов выше нуля.

По утверждению синоптиков, "бабье лето" продлится в столице и регионе до предстоящих выходных, можно будет насладиться теплыми деньками, а вот в выходные пройдут дожди и вновь похолодает.