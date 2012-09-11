Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Курильских островов

Землетрясение магнитудой 5,5 баллов было зафиксировано у берегов Курильских островов. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 14,7 километров, отмечает Национальная геологическая служба США.



По информации сейсмологического ведомства, эпицентр произошедшего землетрясения располагался в Тихом океане в 259 километрах к востоку от Курильска. Сведений о жертвах и разрушениях нет, передает РБК. При этом предупреждение о цунами не объявлялось.