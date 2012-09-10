ГУМЧС РФ предупреждает о сильном ветре, который ожидается в Москве

В понедельник в пресс-службе ГУМЧС РФ по Москве распространили информацию - в столице сегодня ожидается сильный порывистый ветер силой до 17 метров в секунду. Мощные порывы ветра могут снести рекламные конструкции и повредить линии электропередачи.

ГУМЧС РФ обращается к гостям и жителям столицы быть внимательными, а в случае непредвиденных ситуаций сообщать об этом в городские экстренные службы.

В Москву и Подмосковье на этой неделе придет "бабье лето", однако продлится оно недолго. Уже со следующей недели похолодание снова придет в Центральный регион.