С понедельника в Москву придет потепление

Росгидромет в понедельник сообщает, что с сегодняшнего дня в Москву и Подмосковье придет потепление. Однако погода будет уже осенней - днем тепло, ночью - холодно. В столице - переменная облачность, местами небольшой дождь.

Сегодня в городе воздух прогреется до 14-16 градусов тепла, а в Подмосковье – до плюс 17 градусов. Ветер – северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, но уже без осадков. Ночью всего плюс 2-7 градусов, а днем, теплее, чем в понедельник – до 19 градусов тепла. Ветер северо-западный.

В среду потеплеет еще больше - температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла, осадков не ожидается.