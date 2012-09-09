МЧС рекомендует москвичам плотно закрыть окна домов
9 сентября 2012, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]
В течение суток порывы ветра местами могут достигать 12-17 м/с. Об этом сообщает официальный сайт столичного управления МЧС. Спасатели рекомендуют не останавливаться вблизи деревьев.
При порывах ветра возможны повреждения линий электропередач, широкоформатных рекламных конструкций, приводящие к затору на дорогах, повреждение автотранспорта, обрушение слабо укреплённых конструкций, частичный повал деревьев.
Главное управление МЧС России по Москве рекомендует:
- плотно закрыть окна домов;
- держаться как можно дальше от окон в помещении;
- не находиться вблизи деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.