МЧС рекомендует москвичам плотно закрыть окна домов

В течение суток порывы ветра местами могут достигать 12-17 м/с. Об этом сообщает официальный сайт столичного управления МЧС. Спасатели рекомендуют не останавливаться вблизи деревьев.



При порывах ветра возможны повреждения линий электропередач, широкоформатных рекламных конструкций, приводящие к затору на дорогах, повреждение автотранспорта, обрушение слабо укреплённых конструкций, частичный повал деревьев.



Главное управление МЧС России по Москве рекомендует:

- плотно закрыть окна домов;

- держаться как можно дальше от окон в помещении;

- не находиться вблизи деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.



