Север Москвы сегодня был разбужен небывалым громом

Небывалой силы гром разбудил воскресным утром жителей севера, северо-запада Москвы и ближайшего Подмосковья по этому направлению. Москвичи подумали, что началась третья мировая война.

Ранним утром, около 5 часов, началась сильнейшая гроза с ливнем и мощными ударами грома. Жители столицы обменялись позже впечатлениями в соцсетях:

"Вы слышали? У нас в Химках гром ударил так, что я спросонья подумала, что началась третья мировая. Или что самолет упал" - пишет один из "очевидцев".

"Ужасно! Я проснулась и долго не могла уснуть" - делится жительница микрорайона Подрезково, сообщает «КП».



