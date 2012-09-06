Долгожданное бабье лето придет через несколько дней

Синоптики дали прогноз, что долгожданное бабье лето не за горами, наступит во вторник, 11 сентября.

Но до этого дня россиянам следует носить с собой зонтики и одеваться тепло.

В ближайшие выходные в столичном регионе будет хозяйничать настоящая осень. В четверг, 6 сентября, с северо-запада к Подмосковью приблизится холодный атмосферный фронт. Он оттесняет тепло на юго-восток, его место вслед за фронтом уже в пятницу займет прохладная воздушная масса, которая придет из Северо-восточной Атлантики от берегов Гренландии.

В пятницу днем в Москве температура воздуха составит около 15 градусов, по области - плюс 13-18. По данным Гидрометцентра РФ, под утро в Москве похолодает до 7-9 градусов, по области местами до 4 градусов. Днем в Москве воздух прогреется до 13-15, в Подмосковье - до 11-16.

Воскресный день, как в Москве, так и в области, будет дождливым. Дожди будут идти в течение всех суток. И местами порывы ветра будут достигать до 15 м/с. Дневная температура воздуха составит максимум 14 градусов. В понедельник холодная погода сохранится. Дожди будут идти местами, будет проглядывать солнце.

Воскресенье и понедельник станут самыми прохладными днями периода. Ожидается, что вторник, 11 сентября, станет началом бабьего лета. Погоду начнет определять антициклон, который подойдет с запада. В ночь с понедельника на вторник будет еще холодно - до 4-9 градусов, а днем потеплеет до плюс 14-19 градусов.