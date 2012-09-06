Ненастье возвращается в столичный регион

В столице и Московской области в течение четверга будет облачно с прояснениями, местами, как ожидается пройдет дождь, температура воздуха 16-18, по области до 15-19 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на пятницу ожидается 10-12 градусов тепла, днем в пятницу опять не исключены осадки.