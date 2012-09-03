Погода в Москве на этой неделе будет неустойчивой

Как сообщает Гидрометцентр РФ, на этой неделе погда в Москве и регионе будет неустойчивой благодаря циклону из Атлантики, который принесет влажный и умеренно теплый атлантический воздух. Нас ожидают то дожди, то солнце.

По данным синоптиков, облачная погода и дожди будут преобладать, а солнечных дней станет меньше. Температура воздуха будет плавно понижаться.

В столице солнечный и ясный понедельник сменит вторник с кратковременными дождями и последующим понижением температуры до 15-17 градусов, а в Подмосковье температура воздуха ожидается от 14 до 19 тепла.

В среду вновь появится солнце, осадков не будет, потеплеет до 18-20 градусов, а на юге Подмосковья аж до 22 выше ноля. Но ночью местами пройдет небольшой дождь. Ночная температура в Москве будет около 10 градусов выше нуля, а по области - от 6 до 11 тепла.

Четверг снова принесет в столицу и область дожди и похолодание. Ночью температура воздуха составит 9-14 градусов тепла, а днем в Москве ожидается 16-18 выше нуля, в Подмосковье 15-20 градусов тепла.

С пятницы в столичном регионе начнется постепенное похолодание - придет циклон с побережья Гренландии.

Погоду в предстоящие выходные нельзя будет навать комфортной. Ночные температуры не превысят 5-10 градусов тепла, а днем - не выше 11-16 градусов тепла.