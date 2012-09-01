Сегодня первоклассникам в России одеться придётся потеплее. ВИДЕО

В центральные и северные регионы России на выходные пришли холода. Синоптики обещают, что надолго они не загостятся. Уже в понедельник ночью и днем температура станет заметно выше, днем она приблизится к 20-градусной отметке.

На подходе теплый циклон с Атлантики и в середине недели может быть уже до 22 градусов тепла, передаёт Первый канал.

Но пока на погоду европейской части России будет влиять холодный с Карского моря. Температура от арктического побережья до предгорий Северного Кавказа ожидается ниже климатической нормы.

В центре России ночью при затишье могут образовываться густые туманы с ухудшением видимости до 300-500 метров. В субботу вероятны небольшие дожди в Костромской и Владимирской областях, а в воскресенье с приближением атмосферного фронта - в западной половине Центрального округа. Температура днем невысокая, от 10 до 17 градусов, на юге до 22 тепла.

Пришла пора заморозков и на европейской части России. В ночь на 1 сентября география их распространения будет весьма обширна. Заморозки ожидаются западнее и восточнее Москвы: от Мурманска до Смоленской и Рязанской областей. А в ночь на 2 сентября возможны и в Московской области. В ночь на субботу в Ленинградской и Новгородской областях температура снижалась до - 2, на севере Поволжья до - 3 градусов.

На севере вообще немного холоднее, чем в центральных областях и в Поволжье. Ведь здесь тоже господствует воздух из Арктики. Температура в основном от 10 до 15 градусов. А вот в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях почувствуется влияние теплой Атлантики, днем +16-21, пройдут небольшие дожди.

На юге России погода ветреная. Особенно сильным будет северо-восточный ветер в районе Новороссийска ночью и утром 1 сентября до 23 м/с, в воскресенье его порывы будут достигать 17 м/с.

В Петербурге в субботу без осадков, ночью +6-8, днем +17-19 градусов, в воскресенье дождь, ночью +9-11, днем +15-17.

1 сентября первоклассникам их родителям одеться придется потеплее. В Москве будет холодно, хотя и без осадков, температура утром +6-8, днем +13-15 гр. В воскресенье ночью +5-7, днем небольшой дождь, температура +15-17 градусов.

Полный прогноз погоды для всех регионов России – на сайте Гидрометцентра РФ.