Гидрометцентр: В центральной России в начале сентября возможны заморозки

Синоптики составили прогноз погоды на начало сентября. 1 сентября - День знаний, начало нового учебного года, и какая будет в этот день погода, интересно многим россиянам. Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что начало осени в Центральной России будет холодным.

И без дождей. Но в первые дни сентября уже возможны заморозки. Пятница, 31 августа, уже будет без осадков. Температура воздуха в последний день лета понизится в связи с тем, что область высокого давления приводит к приходу холодных масс воздуха с севера. Утром 1 сентября в московском регионе температура вохдуха не превысит 17 градусов.

По данным Гидрометцентра, на крайнем юге России - в Дербенте - в первый день осени переменная облачность, кратковременный дождь, температура ночью - 16-18 градусов, днем - 25-27 градусов.

"Примерно такая же погода будет и в Сочи. В Калининграде в ночь на 1 сентября будет около 12-15 градусов, днем - 17-19, ожидается кратковременный дождь. В Южно-Сахалинске днем ожидается 20-22 градуса тепла.

В Петербурге в День знаний будет 16-18 градусов. Дождей в этот день не обещают. Самая холодная погода будет на крайнем востоке страны - в Тикси: ночью плюс 2 градуса, а днем 3-5 градусов.

Москва 1 и 2 сентября отмечает День города. ВВС готовится разгонять облака в воскресенье.

Синоптики пообещали, что в Центральной России еще будет "бабье лето". Но не назвали сроки.