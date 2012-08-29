В Хабаровском крае уже начался дождь, ливни и штормовой ветер, сопровождающие тайфун "Болавен", идущего на континент со стороны Тихого океана, ожидаются в Хабаровском крае уже в ближайшие часы.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю сообщили: "По уточненной информации Гидрометцентра, начиная со второй половины дня 29 августа, в большинстве районов края ожидаются сильные, а местами очень сильные дожди, а также штормовой ветер со скоростью до 25 метров в секунду".

Наиболее сильно ураган затронет Верхнебуреинский, Солнечный, Хабаровский, Амурский, Тугуро-Чумиканский районы, а также район имени Полины Осипенко. Вероятность разлива малых рек в центральных и южных районах Хабаровского края сохраняется, сообщают «Вести».

Главам муниципальных районов Главное управление МЧС России по региону направило предупреждение, им рекомендовано принять комплекс превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций.



