Хабаровский край в ближайшее время почувствует силу "Болавен" (ВИДЕО)
29 августа 2012, 08:33 [ «Аргументы Недели» ]
В Хабаровском крае уже начался дождь, ливни и штормовой ветер, сопровождающие тайфун "Болавен", идущего на континент со стороны Тихого океана, ожидаются в Хабаровском крае уже в ближайшие часы.
В пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю сообщили: "По уточненной информации Гидрометцентра, начиная со второй половины дня 29 августа, в большинстве районов края ожидаются сильные, а местами очень сильные дожди, а также штормовой ветер со скоростью до 25 метров в секунду".
Наиболее сильно ураган затронет Верхнебуреинский, Солнечный, Хабаровский, Амурский, Тугуро-Чумиканский районы, а также район имени Полины Осипенко. Вероятность разлива малых рек в центральных и южных районах Хабаровского края сохраняется, сообщают «Вести».
Главам муниципальных районов Главное управление МЧС России по региону направило предупреждение, им рекомендовано принять комплекс превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций.