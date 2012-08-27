ГУМЧС России по Приморскому краю объявило сегодня штормовое предупреждение в связи с продвижением к региону мощного тропического тихоокеанского тайфуна "Болавен" (Bolaven).

"Болавен" зародился в южных широтах Тихого океана. "АН" сообщали, что он уже достиг юга Японии и выходит на Корейский полуостров. В субботу, 25 августа, скорость ветра в эпицентре тайфуна достигала 70 метров в секунду.

Высота волн - более десяти метров. Последний раз тайфун такой мощности был зафиксирован более 50 лет назад.

Метеослужбы Приморья активно мониторят движение "Болавена". Спасатели предупреждают, что в связи с косвенным влиянием тайфуна "Болавен" в регионе во ворник и среду, 28-29 августа, возможны сильные дожди с сильным ветром, на побережье - до штормового.

По данным Приморского управления гидрометеослужбы, ночью и днём 29 августа в крае ожидается местами ливень. Ветер - 18-23 метров в секунду. Порывы на побережье могут достигать до 25-30 метров в секунду.

В столице Приморья - Владивостоке - утром и днем 29 августа ожидается сильный дождь с количеством 15-49 миллиметров за 12 часов. Это составляет более полумесячной нормы осадков. Порывы ветра могут достигать до 35 метров.

Спасатели Приморья рекомендовали жителям края отложить поездки на отдых, охоту и рыбалку на период действия штормового предупреждения.