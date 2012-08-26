На Дальний Восток надвигается тропический тайфун "Болавен" -15-й в этом сезоне и самый мощный за последние полвека в этом регионе. Российские оперативные службы приведены в состоянии повышенной готовности.

"АН" писали, что сегодня cупертайфун пройдёт через Японию и Северную Корею. Власти Окинавы уже прекратили воздушное и морское сообщение, эвакуировали население из прибрежной зоны.

Ожидается, что за сутки выпадет до 800 миллиметров осадков, это несколько месячных норм, что может стать абсолютным рекордом. Скорость порывов ветра в эпицентре достигает 70 метров в секунду, при этом высота волн, которые образуются вихрем, уже превышает 10 метров.

Российские спасатели утверждают, что есть вероятность, что, ударив по японским островам, тайфун ослабеет, изменит траекторию движения и тогда обойдёт стороной Приморье и Хабаровский край. Тем не менее, население оповестили о вероятной угрозе, и к удару стихии там готовы.