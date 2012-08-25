К Приморскому краю в ближайшие дни может прийти тайфун

К Приморскому краю в течение ближайших дней может прийти тайфун. Стихия может подойти к Приморью 27-29 августа. Об этом сообщил на совещании в МЧС России вице-губернатор Приморского края Александр Лось.



По его словам, в ближайшие дни прогноз по осадкам благоприятен. Вместе с тем, отметил Лось, "существует угроза выхода на Приморский край 27-29 числа тайфуна", передает РИА Новости. "Хотя мы надеемся что он обойдет Приморский край, но, тем не менее, мы к этому готовы", - сказал Лось.



