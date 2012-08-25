В московском регионе сегодня будет тепло и местами сыро

В Москве и Подмосковье в субботу ожидается тёплая комфортная погода. Сегодня в столице, по данным Росгидромета, воздух прогреется до 21-23 градусов, в области будет от 18 до 23 тепла, местами дожди.

В западной половине региона вечером местами возможны кратковременные "грибные" дожди. Ветер будет теплым, южным, скорость его составит 3-8 м/с.

В ночь на воскресенье в Москве ожидается 13, по области 9-14 градусов, ветер сменит направление на запад и усилится до 5-10 м/с. Днем в воскресенье облаков станет больше, местами пройдет небольшой дождь, столбики термометров в столице поднимутся до 19-21, а в Подмосковье до 18 - 23 выше ноля. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с.