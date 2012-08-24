В Москве на следующей неделе будет прохладно и дождливо

В последнюю неделю августа в московском регионе испортится погода. В городе и области похолодает, снова пойдут дожди. Как ожидается, уже во вторник, 28 августа, температура воздуха опустится до плюс 15-20 градусов.



При этом синоптики обещают, что все выходные в городе продержится спокойная погода. Но уже ближе к понедельнику Москва окажется на северной периферии мощного циклона. На следующей неделе начнутся дожди, которые утихнут только к четвергу, передает РИА Новости. Температура воздуха в среднем будет несколько ниже климатической нормы.