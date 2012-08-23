В Москве и области будет тепло, но дождливо

В Москве и Подмосковье в четверг, 23 августа, ожидается теплая, но дождливая погода. Циклон снизит атмосферное давление в регионе и принесет дожди. При этом усилится ветер, возможны грозы.

Как отмечает Росгидромет, вечером 23 августа и в ночь на пятницу порывы ветра могут достигать 15-18 м/с. В городе температура воздуха поднимется до 19-21 градуса, по области - до 18-23 градусов, передает ИТАР-ТАСС. В ночь на пятницу в регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Как ожидается, минимальная температура воздуха в Москве составит 10-12 градусов, в Подмосковье будет от 8 до 13 тепла. В пятницу столицу и область накроет теплая воздушная масса из Западной Европы. Днем в пятницу в регионе будет ветрено, в Москве воздух прогреется до 17-19, по области - до 16-21 градуса. Местами не исключен небольшой дождь.