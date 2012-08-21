В Казани сильный ливень затопил дороги

В Казани сильный ливень затопил городские дороги - в интернете появилось видео с пассажирскими автобусами, уровень воды доходит до середины окон автобус.

При этом малогабаритные машины практически скрыты под водой. Городские власти утверждают, что канализация Казани не справляется с нагрузкой из-за ливней, РСН. В то же время синоптики распространили неутешительный прогноз — сильные дожди в Казани обещают и завтра.